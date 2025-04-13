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E-ticaret devleri mercek altında! 67 firmaya 93,7 milyon lira ceza

E-ticaret devleri mercek altında! 67 firmaya 93,7 milyon lira ceza
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Son 6 ayda e-ticaret piyasasını mercek altına alan Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını ihlal eden 67 firmaya toplam 93,7 milyon lira idari para cezası uyguladı. Denetimler, mesafeli sözleşmelere yönelik şikâyetler ve cayma hakkı ihlalleri üzerine yoğunlaştı.

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret piyasasında yapılan denetimlerde, son 6 ayda 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası kesildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknolojinin gelişimiyle birlikte tüketici alışkanlıklarının değiştiği, tüketicilerin çevrim içi mağazalardan alışveriş yapma eğiliminin arttığı belirtildi. Konuyla ilgili düzenlemelerin hızla uygulamaya konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, tüketici alışverişlerinin temelini oluşturan mesafeli sözleşmelerde, siparişe konu ürünün deneme, görme, inceleme gibi fırsatının olmaması, tüketiciyi daha da korumaya muhtaç hale getirdiği vurgulandı.

"YASAL DÜZENLEMELER YAPILIYOR"

Sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketiciyi koruyabilmek için en temel hak olan cayma hakkının yanı sıra tüketicilerin sipariş öncesi bilgilendirilmeleri ve sözleşmenin ifası gibi hususların yasal düzenlemelerle güvence altına alındığının altı çizilen açıklamada, mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemelerin yapıldığı anımsatıldı.

67 FİRMAYA MİLYONLARCA LİRALIK CEZA

Uygulamaya ilişkin sektörel uyumun sağlanabilmesi için şikayetlerin yoğunlaştığı alanlarda, Bakanlık tarafından Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında, resen veya intikal eden tüketici başvurularına istinaden inceleme ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğüne değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çalışmalarımız neticesinde, cayma hakkı kullanımında bedel iadelerinin hiç yapılmaması ya da yasal süre içinde yapılmaması kapsamında, 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan inceleme ve denetimler neticesinde, 18 firmaya toplam 40,3 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte 2025 yılının ilk üç ayında tüketicilerin elektronik ticaret sektöründe taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan inceleme ve denetimler kapsamında ise 49 firmaya toplam 53,4 milyon lira idari para cezası uygulanmış olup, halihazırda 19 firma nezdinde denetimler devam etmektedir. Böylece, son 6 ayda e-ticaret denetimlerinde 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası uygulanmış oldu."

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Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBurhan ÇABUK:

Devlere dev ceza kesmek gerek. Yoksa çark dönmeye devam eder.

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Haber Yorumlarıoturan:

Devlet lütfen ciddi olsun. Adaleti sağlasın. Hak hukuk olmadan olmaz. Millet can çekişiyor. Memur sürünüyor et 700 olmuş bunun sonu nedir. Apoya af çıkarmayın milletin canı yanmış sizi sandığa gömer

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İşte bu vatandaşın hakkını ihlal eden vatandaşı kandırmaya çalışan tahşişli ürün satanları da zaten ifşa ediyorsunuz ve ceza kesiyorsunuz. Bu düzensizlikten nemalananlar şimdi gelir olayı siyasete bağlar. hükümet ekonomi makarna derler. Devlet işini yapıyor kardeşim

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

Cuvalda para kalmayinca Devleti yonetenler oraya buraya saldirip ceza adi altinda harac kesiyor ??????

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Haber YorumlarıErol Birol :

Parasızlıktan saldıracak yer arıyorsunuz. Seçimde kaybetmemek için 40 - 45 yaşında insanları emekli yaptınız bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur şimdi işin içinden çıkamayınca başladınız insanlara zulüm etmeye bakalım nereye kadar böyle devam edecek. Siz artık bittiniz. Sizin TÜRKİYE CUMHURİYETİ ne vericek hiç bir şeyniz kalmadı.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

DÜNYADA YAŞAYAN EN BÜYÜK HIRSIZ KİMDİR

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

ceza verdin ne oldu fiyat artislari durdu mu hayir halka faydasi var mi hayır ve bu cezaları ödeyip odemeyecekleri de belirsiz Reis yakinda cikarir bir af hepsini affeder gider bir düzen bir planlama bir sınır olmadan asla başarıya ulaşılamaz bir okulda bile giriş saati çıkış saati teneffüs zamanlaması sınırı var kuralar var ama ekonomide bir sınır yok basibosluk var böyle olunca hedeflere ulasilamiyor aydan aya yıldan yıla ha düzelecek ha düzelecek deyip tarihten tarihe atılıyor Allah başarıyı kolay şeyler üzerine kurmuş ama insanlar illa ki saçma sapan şeylere buluşacak onları ilke edinecek

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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

tüketici hep haklı olmuyor malisef

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