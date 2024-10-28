E-ihracat Uzmanı Emre Koca: Yurt Dışına Açılmak Zorunluluk Haline Geldi

E-ihracat uzmanı Emre Koca, artan üretim maliyetleri ve sert rekabet şartları altında kalan üretici firmalar için yurt dışına açılmanın artık bir seçenekten öte, tek çözüm yolu olduğunu vurguladı.

Küresel pazarlara yönelmenin firmalar için zorunlu hale geldiğini belirten e-ihracat uzmanı Emre Koca, bu süreçte firmaların uluslararası arenada rekabet gücünü artırmalarını sağlamak için kapsamlı destek sunduklarını söyledi. Uluslararası pazaryerlerinin firmalara sağladığı avantajlara dikkat çeken ve bu platformların geniş müşteri kitlesine ulaşmayı kolaylaştırdığını belirten Koca, üretici firmalar için yurt dışına açılmanın, yalnızca kısa vadeli kazanç değil, aynı zamanda uzun vadeli bir büyüme modeli olduğunu ifade etti.

Döviz geliri elde etmenin de Türkiye'deki döviz dalgalanmalarının olumsuz etkilerinden korunmak için firmalar için kritik bir çıkış yolu olduğunu ifade eden Koca, doğru planlamalarla her firmanın uluslararası pazarlarda kendine yer bulabileceğini aktardı. İhracatın yalnızca firmanın değil Türkiye ekonomisinin geleceği için de hayati önem taşıdığını vurgulayan Emre Koca, "Devlet teşviklerinden yararlanmaktan pazar analizi ve ürün geliştirmeye, satış stratejilerinden lojistik süreçlere kadar her aşamada üreticilere rehberlik ediyoruz. Yurt dışına açılmak isteyen firmalara gerekli altyapıyı sunarak onları bu zorlu yolda yalnız bırakmıyoruz. Amazon gibi büyük pazaryerleri sayesinde üreticiler, geniş bir kitleye ulaşarak satışlarını artırma şansı yakalıyor. Bu sayede firmalar, daha çok ürün kalitesine ve üretime odaklanabiliyor. Yurtdışına açılmak, firmalarımızın döviz kazancı sağlamasına ve böylece iç piyasadaki belirsizlikten daha az etkilenmesine yardımcı oluyor. Üretici firmalar bu fırsatı değerlendirerek sürdürülebilir bir büyüme elde edebilir" diye konuştu.

Sağladıkları altyapı ve danışmanlık hizmetleri ile üreticilere bu zorlu süreçte destek oldukların belirten Koca, artan maliyetler ve iç piyasadaki daralmanın firmalar için zorlayıcı bir durum oluşturduğunu söyleyerek, "Bugünün şartlarında, yurtdışına açılmak üreticiler için bir seçenek değil, bir zorunluluk. Uluslararası pazarlara adım atmayan firmaların uzun vadede ayakta kalması çok zor. Doğru adımları atan her firma, global pazarda kendine sağlam bir yer bulabilir. Yurt dışına açılmak, firmalarımız için hem hayatta kalmanın hem de büyümenin tek yolu" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL