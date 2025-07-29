E-fatura Sisteminde Hatalar Cezalara Sebep Olabilir

Türkiye'de işletmelerin büyük bölümünün e-fatura sistemine geçmesiyle birlikte en sık karşılaşılan sorunlardan biri de hatalı fatura düzenlenmesi oldu. Yanlış KDV oranı, hatalı unvan, tutar veya hizmet tarihi gibi detaylar, yalnızca muhasebesel karmaşa oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda vergi denetimlerinde ciddi cezalara da sebep olabiliyor.

Bu konuda açıklamalarda bulunan Birfatura CEO'su İbrahim Bayır, birçok işletmenin sistemin ciddiyetini henüz tam olarak kavramadığını vurguladı. Bayır, "Tek bir rakam bile vergi cezası demek olabilir. Dijital ortamda fatura kesmek kolay ama bu, hata yapmanın daha az sonuç doğuracağı anlamına gelmez. E-fatura olarak kesilen her belge, saniyeler içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) ulaşıyor. Dolayısıyla hata, anında sisteme düşüyor ve telafisi için çok hızlı hareket etmek gerekiyor" diye konuştu.

"Fatura yanlış kesilirse özel usulsüzlük veya vergi ziyaı cezası kesilebilir"

Yanlış kesilen e-faturaların iptali için genellikle 7 günlük bir süre olduğunu hatırlatan Bayır, GİB'in iptal portalı üzerinden karşı tarafın onayıyla faturanın iptal edilebildiğini belirtti. Sürenin aşılması durumunda ise sürecin karmaşıklaştığını ifade eden Bayır, "Yeni fatura düzenlenip muhasebeye ek açıklamalar yapılması gerekir. İşletmelerin en büyük ihtiyacı hızın yanında aynı zamanda kontroldür. BirFatura platformunda kullanıcıları muhtemel hatalara karşı uyarı sistemleriyle donattık. Yanlış unvan, eksik vergi numarası, çelişkili KDV gibi durumlarda sistem otomatik olarak kullanıcıyı uyarıyor. Ayrıca, mükelleflerimizin e-faturayı GİB'e göndermeden önce ön izleme ekranında her detayı tekrar görmelerini sağlıyoruz. Böylece hem hata riski düşüyor hem de iptal süreciyle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Eğer fatura yanlış kesilirse özel usulsüzlük veya vergi ziyaı cezası kesilebilir" ifadelerini kullandı.

"Tek bir hatalı fatura, vergi yükümlülüğü, ceza ya da müşteri kaybı anlamına gelebilir"

İbrahim Bayır, e-fatura sistemine geçen ya da geçmeyi planlayan işletmelere son olarak şu uyarılarda bulundu:

"Bu sistemler çok pratik ve kazançlı. Ama hızlı gönderme anlayışıyla değil, kontrollü ve dikkatli çalışmak gerekiyor. Çünkü dijital ortamda yapılan her şey kalıcı. Tek bir hatalı fatura, vergi yükümlülüğü, ceza ya da müşteri kaybı anlamına gelebilir" - İSTANBUL