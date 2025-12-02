Haberler

Rekabet Kurumu'ndan 'Dyson' hakkında soruşturma açıldı

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu, Dyson'ın 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğini araştırmak için soruşturma başlattı. Soruşturma, paralel ithalatı engelleme ve dağıtım sistemi uygulamaları üzerindeki iddiaları kapsamaktadır.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu tarafından geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren 'Dyson' hakkında soruşturma açıldı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu tarafından, Türkiye'de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldı.

Yapılan incelemelerde elde edilen bulgular, Dyson'ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunmuş, yeniden satış şartlarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği belirtildi.

Ayrıca Dyson'ın, Türkiye'de uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaları da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelenecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
