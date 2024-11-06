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Düzensiz Uykunun Yaşlılıkta Beyin Sağlığı Üzerindeki Riskleri

Düzensiz Uykunun Yaşlılıkta Beyin Sağlığı Üzerindeki Riskleri
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Vedat Göral, gençlik döneminde düzensiz uyku alışkanlıklarının, yaşlılıkta beyin sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Uykusuzluğun demans ve hafıza kaybı gibi ciddi sorunları tetikleyebileceği belirtildi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, gençlik dönemindeki düzensiz uykunun yaşlılıkta beyin sağlığı için ciddi riskler oluşturabileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, uyku düzensizliği hayatın her anını etkiliyor. Kalitesiz bir uyku gençlikte anlaşılmasa da yaşlılık döneminde ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Beyinde bulunan glimfatik sistem, uykusuz kalan kişilerde yeteri kadar çalışmadığı için beynin fonksiyonlarının bozulmasını, beynin küçülmesini, demansı ve hafıza kaybını tetikliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göral, gençlik dönemindeki düzensiz uykunun yaşlılıkta beyin sağlığı için ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Göral, "Genç yaşlarda uyku düzeni oluşturmak, yaşlılıkta bilişsel sağlığı korumak adına çok önemli ve düzensiz uyku sadece hafızayı değil, aynı zamanda beynin yapısını da olumsuz etkileyebiliyor. Uyku düzenine genç yaşlarda özen göstermek, ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı için kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir beyin için düzenli uyku süresinin ideal seviyede olması gerektiğine de değinen Göral, "Genç yaşlarda uyku düzeni oluşturmak, yaşlılıkta bilişsel sağlığımızı korumak adına çok önemli. Düzensiz uyku sadece hafızayı değil, aynı zamanda beynin yapısını da olumsuz etkileyebiliyor. İdeal uyku süresinin 7 saattir. Gereğinden fazla veya eksik uyku, beyin sağlığı açısından zararlıdır. Oda sıcaklığı, ışık koşulları gibi etkenlere de uyku kalitesini artırmak adına dikkat edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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