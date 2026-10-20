Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzenleyici kurumlara 2027'de 115 milyar 219 milyon 571 bin lira ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2027 yılı bütçesinden alacağı pay 115 milyar 219 milyon 571 bin lira olarak belirlendi. Toplam ödenekten en yüksek payı 70 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) alacak.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2027 yılı bütçesinden alacağı pay 115 milyar 219 milyon 571 bin lira olarak belirlendi.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için ayrılan pay belli oldu.

Bu kapsamda, toplam 115 milyar 219 milyon 571 bin liralık ödenekten en yüksek payı 70 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) alacak.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 14 milyar 615 milyon lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 9 milyar 200 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 3 milyar 745 milyon 628 bin lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 4 milyar 20 milyon 876 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 4 milyar 266 milyon 150 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 3 milyar lira, Rekabet Kurumuna 2 milyar 785 milyon 417 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (SEDDK) 1 milyar 500 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) 949 milyon 500 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 1 milyar 137 milyon lira kaynak sağlanacak.

2027 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:

KURUMLARTOPLAM (TL)
RTÜK4.266.150.000
BTK70.000.000.000
SPK9.200.000.000
BDDK14.615.000.000
EPDK4.020.876.000
KİK3.000.000.000
Rekabet Kurumu2.785.417.000
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu1.137.000.000
Kişisel Verileri Koruma Kurumu949.500.000
Nükleer Düzenleme Kurumu3.745.628.000
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu1.500.000.000
TOPLAM115.219.571.000

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Yemen'de şaşırtan satış! Hitler'in silahına biçilen fiyat gündem oldu

Hitler'in makineli tüfeği bakın hangi ülkeden çıktı! İşte istenen para
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı

Bir gecede tüm hesaplar değişti
Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Tüm gözler yanındaki isme çevrildi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor
Fransa'da korkulan oldu! Yağmacılar şimdi de zenginlerin evlerine yöneldi

Korkulan oldu! Güvenlik kamerasındaki görüntü endişeleri katladı
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeni görevinden alındı
Ukrayna cephesinde ilk: Mayınlarla çevrili yaralı asker dronla havadan tahliye edildi

Mayınlarla çevrili yaralı asker havaya yükseldi! O anlar kamerada
Fırında mide bulandıran görüntüler! Hamam böceği ve sigara izmaritinden geçilmiyor

Fırın değil hamam böceği yuvası! Bunu vatandaşa nasıl yedirebildiniz?