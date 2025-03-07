Düzce'ye Yeni Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Hizmet Binası

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Hamidiye Mahallesine yapılacak olan 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binası alanını inceledi.

Düzce'ye sağlık alanında yatırımlar devam ediyor. Hamidiye Mahallesine yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti binası yapılacak. Düzce Valisi Selçuk Aslan, beraberinde Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sağlık yöneticileriyle birlikte yeni hizmet binası arazisini ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürü Yılmaz, yapılacak olan bina ile ilgili proje üzerinden bilgiler verdi. Yasin Yılmaz, yeni yapılacak binada 8 hekimin hizmet vereceğini ve ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri merkezinin bulunacağını belirtti. - DÜZCE