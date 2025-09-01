Düzce Üniversitesi ve Koop-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Düzce Üniversitesi ile Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) arasında, Düzce Üniversitesi bünyesinde çalışmakta olan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde protokolü; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Koop-İş Sendikası adına ise Sakarya Şube Başkanı Şevket Ulusinan imzaladı. Düzce Üniversitesi'nde işçi olarak görev yapan çalışanlar 1 Ocak 2025'ten itibaren toplu sözleşme farklarını da kapsayarak, ücretlerinde kayda değer bir artış oluşturan Toplu İş Sözleşmesi'ne, Koop-İş üyesi işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, özlük haklarının güçlendirilmesi ve sosyal haklarının geliştirilmesi amacıyla imza atıldı.

Toplu iş sözleşmesi ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Sözbir, toplu iş sözleşmesinin Düzce Üniversitesi çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek, katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu. - DÜZCE