Düzce Üniversitesi Öğrenci Toplulukları 10 Proje ile Destek Kazandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları, 3'ü ulusal, 7'si yerel olmak üzere toplam 10 proje destek kazandı.

Düzce Üniversitesi bünyesinde yer alan öğrenci toplulukları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında sundukları 10 projeyle destek almaya hak kazandı.

Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversitelerinden 3 bin 764 proje başvurusu yapılırken, Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları, 3'ü ulusal, 7'si yerel olmak üzere toplam 10 proje ile destek kazandı.

Öğrenci topluluklarının elde ettiği önemli başarı hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nde eğitim anlayışının yalnızca akademik bilgiyle sınırlı kalmadığını, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve toplumsal yönlerini geliştiren bir üniversite yaşamı geçirmelerine büyük önem verildiğini ifade etti. Öğrencilerin fikirleri, enerjisi ve üretkenliği ile şekillenen projelerin çalışmalara değer kattığını dile getiren Sözbir, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES'in 5. dönem sonuçlarına göre üniversitemiz öğrenci toplulukları, 3'ü ulusal 7'si yerel olmak üzere toplam 10 projeyle desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu sonuç, öğrencilerimizin sürdürülebilir bir başarı çizgisine sahip olduğunu ve topluluklarımızın proje kültürünü istikrarlı biçimde devam ettirdiğini göstermektedir. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nda da destek sayısının katlanarak artacağına inanıyorum. Destek almaya hak kazanan değerli öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi gönülden kutluyor, çalışmalarının üniversitemize ve ülkemize yeni ilhamlar kazandırmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

ÜNİDES 5. Dönem kapsamında desteklenmeye hak kazanan öğrenci topluluklarının arasında; Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu'nun Ulusal Yapay Zeka ve Dijitalleşme Zirvesi, Yazılım ve Bilişim Topluluğu'nun Arduino ile Temel Elektronik ve Kodlama Atölyesi, Endüstri Mühendisliği Topluluğu'nun Verimlilik'26, Üniversite Artı Kariyer Topluluğu'nun Kampüslerden Filistin'e Dayanışma: Farkındalık Oluşturulması ve Duvar (Mural) Projesi, İngilizce Topluluğu'nun İngilizce Öğretmenliği Alanında Mesleki Farkındalık ve Gelişim Etkinliği, Psikoloji Topluluğu'nun Psikolojinin Perde Arkası, Teknofest Topluluğu'nun Teknofest Teknoloji Konferansı, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Topluluğu'nun Sektörle Yüz Yüze 3, Robotik ve Yapay Zeka Topluluğu'nun Yapay Zeka Tabanlı Afet Erken Uyarı Sistemleri Kullanımı ve Afet Yönetimi Farkındalık Üzerine Etkilerinin Araştırılması Çalıştayı ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Topluluğu'nun Mutfakta Bilimsel Dönüşüm başlıklı projeleri yer almaktadır. - DÜZCE