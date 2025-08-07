Düzce Üniversitesi'ne Erasmus Bütçesi Yüzde 125 Artırıldı

Düzce Üniversitesi'ne Erasmus Bütçesi Yüzde 125 Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile 2025 yılı için Erasmus bütçesini yüzde 125 artırdı. Bu artış, üniversitenin daha fazla öğrenciye ve personele Avrupa'da eğitim ve staj imkanı sunmasına olanak tanıyacak.

Uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda ciddi adımlar atan ve bir dünya üniversitesine dönüşen Düzce Üniversitesi, yaptığı çalışmalarla ülkemizin eğitimin alanındaki küresel hamlelerine katkı sunmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamındaki yoğun ve stratejik çalışmalar sonucunda, 2025 yılı için Düzce Üniversitesi'ne tahsis edilen Erasmus bütçesi yüzde 125 oranında artırıldı. İlk kez bu düzeyde bir Erasmus bütçesi almaya hak kazanan Düzce Üniversitesi, söz konusu artış sayesinde, daha fazla öğrencisine ve personeline Avrupa'da eğitim-öğretim ve staj imkanı sunma olanağı elde edecek.

Uluslararasılaşma çalışmalarında önemli bir kilometre taşını oluşturan bu adımın, Düzce Üniversitesi'nin küresel ölçekteki akademik görünürlüğünü ve global iş birliklerini güçlendirmesi bekleniyor.

Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üye olma onurunu yaşayan ve büyük bir prestij kazanan, düzenlediği YÖS sınavı ile yabancı uyruklu öğrencilerini kabul eden ve her yıl bu öğrenci sayısını giderek artıran Düzce Üniversitesi, şehrin, bölgenin ve ülkemizin dış dünyaya açılan kapısını temsil etmeyi sürdürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu

Tüm dünyayı etkileyecek hamleyi yaptı! Milyarlarca dolar ABD'ye akacak
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu

İtirafçı olan iş insanından İmamoğlu'nu zora sokacak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.