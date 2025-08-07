Düzce Üniversitesi'ne Erasmus Bütçesi Yüzde 125 Artırıldı

Uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda ciddi adımlar atan ve bir dünya üniversitesine dönüşen Düzce Üniversitesi, yaptığı çalışmalarla ülkemizin eğitimin alanındaki küresel hamlelerine katkı sunmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen Erasmus+ programı kapsamındaki yoğun ve stratejik çalışmalar sonucunda, 2025 yılı için Düzce Üniversitesi'ne tahsis edilen Erasmus bütçesi yüzde 125 oranında artırıldı. İlk kez bu düzeyde bir Erasmus bütçesi almaya hak kazanan Düzce Üniversitesi, söz konusu artış sayesinde, daha fazla öğrencisine ve personeline Avrupa'da eğitim-öğretim ve staj imkanı sunma olanağı elde edecek.

Uluslararasılaşma çalışmalarında önemli bir kilometre taşını oluşturan bu adımın, Düzce Üniversitesi'nin küresel ölçekteki akademik görünürlüğünü ve global iş birliklerini güçlendirmesi bekleniyor.

Avrupa Üniversiteler Birliği'ne tam üye olma onurunu yaşayan ve büyük bir prestij kazanan, düzenlediği YÖS sınavı ile yabancı uyruklu öğrencilerini kabul eden ve her yıl bu öğrenci sayısını giderek artıran Düzce Üniversitesi, şehrin, bölgenin ve ülkemizin dış dünyaya açılan kapısını temsil etmeyi sürdürüyor. - DÜZCE