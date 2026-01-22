Haberler

Düzce esnafına 100 milyon plasman geldi

Düzce esnafına 100 milyon plasman geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Düzce esnafına 2026 yılında 100 milyon lira plasman desteği verileceğini açıkladı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, bu destek için teşekkürlerini iletti.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 5. Bölge Başkanı ve Düzce EKKK Başkanı Ertan Taşlı, Düzce esnafına bu yıl içinde 100 milyon lira plasman müjdesini veren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül'e teşekkür etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Düzce ziyaretinde yaptığı açıklamada, Düzce esnafına 2026 yılında 100 milyon lira plasman desteğinde bulunulacağını müjdeledi. Bakan Bolat, "Esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnaflarımızın gerek yatırım gerek işletme için finans desteği sağlıyoruz. Yüzde 50'si hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafı içinde Halk bankası ve TESKOMB ile görüştüm 100 milyon lira finans desteğini ulaştıracağız, hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Başkan Taşlı, yaptığı açıklamada "Bakanımız Ömer Bolat ile Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'e Düzce esnafına ve kooperatiflerimize sağlanan finansla desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Plasman İl genelinde tüm esnafa kullandırmak üzere Halk Bank'a gönderildi. Başvuran esnafımıza kullandıracağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
'Düzgün konuşamıyorsun' deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler

"Düzgün konuşamıyorsun" deyip emekli maaşını vermediler
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Özlem Zengin, emekli maaşı konusunda Erdoğan'la ters mi düştü?