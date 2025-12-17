Haberler

Düzce'den bin 384,795 ton kedi köpek maması ihraç edildi

Güncelleme:
Düzce, bu yıl ihracat kalemlerine eklenen kedi ve köpek maması ile 9 ayda toplam 1.384 ton 795 kilo ihracat gerçekleştirdi. İhracatın detayları Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin ihracat kalemine bu yıl giren kedi köpek maması ihracatı 9 ayda bin 384 ton 795 kilo gerçekleşti.

Düzce'de ihracat kalemleri arasına fındık, orman ürünleri ve gıda maddelerinin yanı sıra bu yıl ilk kez kedi ve köpek maması ilave oldu. Düzce'de bu yıl içinde ihraç edilen keti köpek maması ise bin tonun üzerine çıktı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton, haziran ayında 27,1 ton, temmuz ayında 189,3 ton, ağustos ayında da 171,250 ton, eylül ayında 153,645 kilo, ekim ayında 190 ton, kasım ayında 267,3 ton olmak üzere toplam bin 384 ton 795 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Düzce'de ihracat kalemleri her geçen yıl yenileri eklenerek artıyor. - DÜZCE




