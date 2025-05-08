Düzce'den AB Ülkelerine Fındık İhracatı Artıyor

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 4 ayında 11 bin 71 ton iç fındık satıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan tarımsal faaliyet verileri açıklamasında, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan aylarındaki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğüne değinilen açıklamada, kentten geçen yıl 20 bin 142 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952 ve nisanda 2 bin 697 ton olmak üzere toplam 11 bin 71 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı ve bahçelerde sezon hazırlıklarının sürdüğü kaydedildi.