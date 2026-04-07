Düzce'den AB ülkelerine ilk çeyrekte 2 bin 794 ton iç fındık ihracı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk çeyreğinde 2 bin 794 ton iç fındık satışı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerine ilişkin açıklamasında, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-mart aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü aktarılan açıklamada, ocakta 811, şubatta 1026 ve martta 957 ton olmak üzere toplam 2 bin 794 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının başlayacağı bilgisine de yer verildi.