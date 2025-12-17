Düzce'den 22 bin 310,95 ton orman ürünü ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de orman ürünü ihracatı geçen yılın üstüne çıktı. Düzce'nin orman ürünleri üretiminin arttırılması için çalışmaları sürürken on bir ayda 22 bin 310,95 ton orman ürünü ihracatı yapıldı.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den orman emvali ihracatı geçen yılın üstüne çıktı. Düzce'de ocak ayında bin 133 ton, şubat ayında 4 bin 68 ton, mart ayında 980 ton, nisan ayında 991 ton, mayıs ayında 927,5 ton, haziran ayında 750 ton, temmuz ayında 113 ton, ağustos ayında bin 5 ton, eylül ayında bin 629 ton, ekim ayında 2 bin 43,45 ton, kasım ayında 8 bin 671 ton olmak üzere yılın 11 ayda toplam 22 bin 310,95 ton orman ürünün ihracatı yapıldı.

Yüzde 55'nin orman alanı olduğu Düzce'de kurulması planlanan Mobilya Kent ile birlikte orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak.

Düzce'de geçen yıl 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti. - DÜZCE