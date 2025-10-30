Haberler

Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı 11 Bin 596,5 Tonu Buldu

Düzce'de Orman Ürünleri İhracatı 11 Bin 596,5 Tonu Buldu
Güncelleme:
Düzce'de yılın ilk dokuz ayında 11 bin 596,5 ton orman ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında ihraç edilen ürün miktarında artış gözlemlendi. Orman alanı yüzdesi %55 olan Düzce, Mobilya Kent projesi ile ihracat hedeflerini daha da yukarılara taşımayı planlıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin orman ürünleri üretiminin arttırılması için çalışmaları sürürken dokuz ayda 11 bin 596,5 ton orman ürünü ihracatı gerçekleşti.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den ocak ayında bin 133 ton, şubat ayında 4 bin 68 ton, mart ayında 980 ton, nisan ayında 991 ton, mayıs ayında 927,5 ton, haziran ayında 750 ton, temmuz ayında 113 ton, ağustos ayında bin 5 ton ve eylül ayında bin 629 ton olmak üzere yılın sekiz ayında toplam 9 bin 967,5 ton orman ürünün ihracatı yapıldı.

Yüzde 55'nin orman alanı olduğu Düzce'de kurulması planlanan Mobilya Kent ile birlikte orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak.

Düzce'de geçen yılda toplam 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
