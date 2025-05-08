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Düzce'de Kadın Üreticilerin Sera Ziyareti

Düzce'de Kadın Üreticilerin Sera Ziyareti
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Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, fide desteği alarak üretim yapan kadın çiftçilerin seralarını ziyaret etti ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, fide desteği alarak üretim yapan kadın üreticilerin seralarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tarım arazilerinin etkin kullanımını artırmayı hedefleyen proje kapsamında destek alan kadın çiftçileri ziyaret eden Uzun, seralarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Fide desteğiyle üretim yapan kadın üreticilerin seralarında dikim etkinliğine de katılan İl Müdürü, kadınların son zamanlarda çiftçilik mesleğine olan ilgisinin arttığını vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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