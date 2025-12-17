Haberler

Düzce'de girişimciler "ICEBERG Demo Day 2025" etkinliğiyle yatırımcılara sunum yaptı

Düzce'de girişimciler 'ICEBERG Demo Day 2025' etkinliğiyle yatırımcılara sunum yaptı
Güncelleme:
Düzce'de düzenlenen ICEBERG Demo Day 2025 etkinliği, vizyoner girişimcileri yatırımcılarla buluşturdu. Etkinlikte Düzce Valisi ve üniversite rektörü, girişimcilik ve inovasyonun önemine vurgu yaptı.

Düzce'de düzenlenen "ICEBERG Demo Day 2025" etkinliği, vizyoner girişimcileri yatırımcılarla buluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Düzce Üniversitesi (DÜ), Düzce Teknopark, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi ve Kapsül Kuluçka Merkezi işbirliği ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası partnerliğinde üniversitenin Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, rekabetçi fikirlerin ortaya çıkacağı farklı etkinliğe şahit olduklarını söyledi.

Aslan, ulusal çapta fikirlerin burada sunulduğunu memnuniyetle öğrendiklerini ve sonuçlarını merakla beklediklerini belirterek, "Ekonomi artık farklı bir rayda ilerlemekte. İnovasyon dediğimiz sürekli yenilikçi fikirlerin adeta piyasayı kavurduğuna şahit oluyoruz. Fikri teknolojiyle birleştirebilen yeni model şirketlerin artık dünyada karlılık ya da ciro noktasında ilk sıralara çıktığını görüyoruz." dedi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de fikrin değere, girişimin yatırıma, bilginin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü önemli buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, "ICEBERG Demo Day, Düzce'nin girişimcilik ve inovasyon özelliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Burada Türkiye'nin dört yanından seçilen yenilikçi girişimcileri ulusal yatırımcılarla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara da bölgenin ve ülkenin girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirmek, henüz keşfedilmemiş başarı hikayelerine tanıklık etmek için bir arada bulunduklarını kaydetti.

Etkinlik kapsamında, 4 aylık programa dahil edilerek iş planı doğrulaması, mentorluk desteği, Pitch Deck (yatırım sunumu) hazırlıkları ve yatırımcı görüşmeleriyle adaylar arasından ilk 20'ye giren girişimciler sunumlarını yaptı.

Yatırımcıların değerlendirmeleri sonucunda belirlenen yatırım tutarlarının kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Ekonomi
