Düzce'de Fındık İşletme Tesisine 7,6 Milyon Lira Hibe

Düzce'de Fındık İşletme Tesisine 7,6 Milyon Lira Hibe
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Düzce'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde, fındık işleme tesisine 15 milyon TL'lik projesi için 7,6 milyon TL hibe onaylandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında fındık işletme tesisine 7 milyon 674 bin 250 lirası hibe 15 milyon 348 bin 500 TL'lik projesi onaylandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında projesi onaylanan firma ile imzalar atıldı. Cumayeri ilçesinde faaliyet gösteren fındık işleme tesisinin teknoloji yenileme ve modernizasyonu için 15 milyon 348 bin 500 TL tutarındaki projesi onaylandı. Firma proje kapsamında 7 milyon 674 bin 250 TL hibe almaya hak kazandı.

İl Müdürü Esra Uzun, projeyi hayırlı olması temennisinde bulunurken "Üreten, yenilenen ve büyüyen Düzce için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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