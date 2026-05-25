Düzce'den 3 bin 400 ton orman ürünü ihraç edildi

Düzce'de 2025 yılının ilk dört ayında 3 bin 400,1 ton orman ürünü ihracatı yapıldı. Geçen yıla göre artış gösteren ihracatta, Mobilya Kent projesiyle gücün artması hedefleniyor.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den orman emvali ihracatı 2025 yılında bir önceki yılın üstünde gerçekleştirildi. Düzce'de ocak ayında bin 239 ton, şubat ayında 670 ton, mart ayında 435,9, nisan ayında bin 55,2 ton orman ürünün ihracatı yapıldı.

Yüzde 55'nin orman alanı olduğu Düzce'de kurulması planlanan Mobilya Kent ile birlikte orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak.

Düzce'de 2025 yılında 23 bin 391 ton orman ürünü ihraç edilmişti. - DÜZCE

