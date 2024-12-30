Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış
Bugüne kadar kaza yapmamasına şaşmalı
İstanbul'da metruk binada yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı
İstanbul'da korkutan yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı

Düzce'de Çeltik Üreticileri Toplandı

Düzce'de Çeltik Üreticileri Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, çeltik üreticileriyle yaptığı toplantıda 2025 yılı çeltik üretimi ile ilgili çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Üretici örgütlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, çeltik üreticileriyle yaptığı toplantıda 2025 yılı çeltik üretimini konuştular, yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, çeltik üreticileriyle bir araya gelerek bu yılki çeltik sezonunun değerlendirilmesini gerçekleştirdi. Toplantıya Düzce İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Musa Zeki de katıldı. Toplantıda, yeni sezon için yapılması planlanan çalışmaların yanı sıra, üretici örgütlerinin rolü ve önemi üzerinde duruldu. Çeltik üreticilerinin daha güçlü bir şekilde organize olabilmesi için yerel üretici örgütlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, yeni sezonun daha verimli geçebilmesi adına daha geniş bir katılımla ikinci bir toplantı yapma kararı aldı. Bu toplantının, üreticilerin taleplerini daha etkin şekilde dile getirebileceği ve çözüm önerilerinin masaya yatırılabileceği bir platform oluşturması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
img

Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
img

800 lira zamlanınca elde kaldı! Satıcıları dert yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 30-31 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte? 2024 MasterChef birincisi ne zaman belli olacak? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nurettin Açıkalın kimdir? Nurettin Açıkalın kaç yaşında, nereli? Mecidiyeköy, Şişli yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı SON DAKİKA! Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Terminatör Kara Kader filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Terminatör Kara Kader filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.