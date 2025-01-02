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Düzce'de Balık Tezgahlarında Şenlik: Hamsi ve İstavrit Fiyatları

Düzce'de Balık Tezgahlarında Şenlik: Hamsi ve İstavrit Fiyatları
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Düzce'de yeni yılın ilk günlerinde balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit fiyatları 100 liradan satılırken, tırsi balığı ise 80 liradan alıcı buluyor. Balıkçı Hülya Kılıç, yılın ilk günlerinde hamsi fiyatlarının düşmesini büyük bir başarı olarak değerlendiriyor.

Düzce'de yeni yılın ilk günlerinde balık tezgahları şenlendi. Tırsi'nin kilosu 80 liradan hamsi ve isravrit'in kilosu ile 100 liradan satılıyor.

Karadeniz'de havaların sıcak seyretmedi tezgaha olumlu yönde yansımaya devam ediyor. Balıkçı teknelerinin kasa kasa hamsi ile döndüğü Karadeniz'in istavrit ve hamsileri Düzce'de tezgahları şenlendiriyor. Yeni yılın ilk gününde tezgahlarda tırsi balığının kilosu 80 liradan satılırken, hamsi ve istavritin kilosu ise 100 liradan alıcısını bekliyor. Mezgit balığı 200 liradan satılırken, somon, çupra ve levrekte adet olarak satışa sunuluyor. Balıkçı Hülya Kılıç, "Yılın ilk günlerinde hamsiyi 100 liraya düşürmek bizim için büyük bir başarı. İnşallah bu sene insanlar bol bol balık yiyecekler. İstavrit hamsi ile başa baş ilerliyor. Bolluğu ve bereketi iyi çok şükür. Bu saatten sonra hamsi de güzel görünüyor. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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