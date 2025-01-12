Düzce'de Balık Tezgahları Şenlendi: Hamsi ve Kalkan Fiyatları Artıyor

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz'de yer alan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balık tezgahları şenlendi. Balıkçılar avlanmaya çıkınca tezgahta çeşitlilik artarken, gözde balıklar ise kalkan ve kırlangıç oldu.

Karadeniz açıklarında zaman zaman yaşanan fırtına tezgahları olumsuz etkilese de, son günlerde balıkçılar bolluğu yaşıyor. Kış aylarının vazgeçilmez balığı hamsi Sinop tarafından çıkıyor, kilosu ise 150 liradan alıcı buluyor. Bol ve bereketli geçen balık sezonunda tezgahlara çeşit çeşit balıklar geliyor. Gece avlanan balıkçıların ağlarına kırlangıç ve kalkan balığı da takıldı. Kalkan kilosu bin liradan, kırlangıç ise kilosu 35 liradan satışa çıktı.

Balık uzaktan gelince fiyatı da artıyor

Balıkçı Ruhi Pehlivan, sezonun iyi gittiğini belirterek, "Balık satışları güzel. Bol ve bereketli geçiyor bu sene. Balık fiyatlarından tazelikten dolayı memnunuz. Hamsi az çıktığı için fiyatı biraz yüksek ama çok lezzetli. Bu sene palamudun bol olması hamsiyi azalttı. Hamsi uzaktan geldiği için de fiyatı biraz yükseliyor, yakınlaştıkça fiyatı düşüyor. Az çıkıyor ve Akçakoca'ya uzak çıkıyor. Karadeniz'de İğneada'dan geliyor, Sinop'tan geliyor" dedi.

Diğer balıkların fiyatlarına da değinen Pehlivan, "İri mezgitin kilosu 250 lira, bir boy küçüğü 150 lira. Çinekop 350 lira, istavrit 100 lira. İstavritin kilosu dün 80 liraydı, az çıktığı için bugün fiyatı arttı. Karadeniz hamsisi 150 lira, çok güzel ve çok lezzetli. Kalkan kilosu bin lira, büyüdükçe fiyat yükseliyor. Kırlangıç ise 350 lira. Balık alırken ya balığı ya da balıkçıyı tanıyacaksınız" diye konuştu. - DÜZCE