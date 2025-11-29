Düzce'de Balık Bolluğu Yaşanıyor, Hamsi Fiyatları Düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bu yıl balık bolluğu yaşanıyor ancak Karadeniz'den palamut çıkmıyor. Yerli hamsi ise tezgahlarda 100 ile 150 TL arasında satılıyor. Balıkçılar, hamsinin bu fiyata düşmesinin ardından halkın yeniden balığa yöneldiğini belirtiyor.

Balıkçı Vedat Kalmaz, hamsinin fiyatının 100 ile 150 TL civarına inmesinin halk tarafından olumlu karşılandığını ve böylece hamsinin rağbet gördüğünü ifade etti. "Hamsi fiyatı 100 TL'ye düşünce vatandaşlar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Şu an işlerimiz gayet iyi gidiyor, bu yıl bol hamsi çıkışı yaşandı, ancak fiyatlar yine sabit, 100 ile 150 TL arasında değişiyor" dedi.

Öte yandan, palamut bu yıl Karadeniz'de çıkmadığı için, vatandaşların en çok tercih ettiği balıklardan biri olan palamut, tezgahlarda yer bulamıyor. Palamudun olduğu dönemde, fiyatların 250-300 TL'ye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Kasaplar ise, balık fiyatlarının uygun olmasından dolayı, vatandaşların et yerine balık tercih etmesinden şikayetçi. "Balıklar bu sene ucuz, bu nedenle kasaplar zor durumda" diyen Kalmaz, mevsimsel olarak balıkların daha fazla tercih edildiğini ve kasapların bu durumdan rahatsız olduklarını aktardı.

Düzce'deki balıkçı tezgahlarında yaşanan bu bolluk, halkın ekonomik açıdan rahat bir şekilde balık tüketmesini sağlıyor. - DÜZCE