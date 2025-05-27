Düzce'de Araç Alım Satımları Hız Kazandı

Düzce'de Araç Alım Satımları Hız Kazandı
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Ramazan ayında durağanlaşan ikinci el araç alım satımı yaz aylarının gelmesiyle hızlandı. Galerici İhsan Açıkgöz, her iki günde bir aracın satıldığını ve Çin araçlarının piyasaya girmesiyle hareketliliğin arttığını belirtti.

Araç alım satımları hızlandı

Galerici Açıkgöz, "Vatandaşlar modelli arabalara bakıyor"

DÜZCE - Ramazan ayında durağan döneme giren araç alım satımı yaz aylarının yaklaşması ile hareketlendi. Galericiler 2 günde 1 yeni araç satışının olduğunu vurguladı.

Düzce'de yıllardır galericilik yapan İhsan Açıkgöz, Ramazan ayında durağan döneme giren ikinci el araç alım satımının yaz aylarının gelmesi ile hareketlendiğini belirtti. Her iki günde 1 aracın satıldığını belirten Açıkgöz, Çin araçlarının piyasaya girmesi ile hareketliliğin arttığını vurguladı. Açıkgöz "ikinci el araç satışları canlandı. İkinci el araçlarında da bazı gelişmeler oldu. Çin'in araçları piyasaya çok hızlı girdi. Buda yeni bir pencere açtı ikinci elde. İnsanlar sanayiden korktuğu için yeni araçlar almaya dikkat ediyorlar. İnsanlar sanayi ile yada bakımla uğraşmak istemiyor. Yeni modelli araçların satışlarında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet işler hızlı ilerliyor. Yeni arabalara bizimde bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Kendi kendini satıyor. Böyle bir durum söz konusu şu anda" ifadelerini kullandı.

"Alışkanlığımız değişti"

İnsanların artık farklı şehirlere gidip araç alma alışkanlığından vazgeçtiğini belirten Açıkgöz, "İkinci elde piyasa değişiyor. Şartlar gelişiyor doğal olarak. Önceden Düzce'de ki bir insan bazı şehirleri gezip bir tane araba alabiliyordu. Şu an malum ekspertiz masrafı yol masrafı ortaya çıkınca insanlar farklı şehirlere gitmek istemiyor. Bu alışkanlığımızdan vazgeçtik. Herkes kendi mevcut olduğu şehirden gözü ile görüp beğenmezse de hemen yan dükkana geçip almak istiyor. Böyle bir alışkanlığımız olmaya başladı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Ekonomi
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