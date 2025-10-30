Haberler

Düzce'de 927.495 Ton Kedi ve Köpek Maması İhracı Gerçekleşti

Düzce'de 927.495 Ton Kedi ve Köpek Maması İhracı Gerçekleşti
Güncelleme:
Düzce, yedi aylık süreçte toplam 927.495 ton kedi ve köpek maması ihraç etti. İhracat kalemlerine bu yıl ilk kez dahil olan hayvan mamaları, şehrin ekonomik verilerine olumlu katkı sağladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den yedi ayda 927.495 ton kedi ve köpek maması ihracatı yapıldığı açıklandı.

Düzce'de ihracat kalemleri arasına fındık, orman ürünleri ve gıda maddelerinin yanı sıra bu yıl ilk kez kedi ve köpek maması da eklendi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton, haziran ayında 27,1 ton, temmuz ayında 189,3 ton, ağustos ayında da 171,250 ton, Eylül ayında 153.645 kilo olmak üzere toplam 927,495 ton kedi ve köpek maması ihraç edildi.

Düzce'de ihracat kalemleri her geçen yıl artıyor. - DÜZCE

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
