Düzce'de 7,5 Kilogramlık Levrek Balığı Kilosu Bin Liradan Satışta

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yakalanan 7,5 kilogram ağırlığındaki levrek balığı ile Kalkan balığı kilosu bin liradan satışa sunuldu.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından Akçakoca'da 7,5 kilogram ağırlığında levrek, 2,5 kilo ağırlığında Kalkan yakalandı. Kalkan ile Levreği gören vatandaşlar hem ağırlığına hem de fiyatına şaşırdı. Kilosu bin liradan satışa sunulan levrek ve kalkan, kısa sürede tezgahta ilgi odağı oldu. Öte yandan, balık çeşidinin bol olduğu tezgahlarda hamsi kilosu 150 TL, mezgit boyutuna göre kilosu 250 TL, istarvit kilosu 200 TL, palamut tanesi 70 TL'den satışa sunuldu. - DÜZCE