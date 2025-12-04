Bilişimcilerin talepleri TOBB'da gündeme geldi

Ge İnovasyon Kurulu'nda gündeme geldi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve TOBB Ar-Ge İnovasyon Kurulu Üyesi Murat Taştepe, Düzce'de faaliyet gösteren bilişim firmalarının sorun ve çözüm önerilerini görev aldığı TOBB Ar-Ge İnovasyon Kurulu'nda gündeme getirerek, TOBB yönetimince önerge hazırlanmasını sağladı. Bilişimcilerin başlıca sorunlarının finansmana erişiminde yaşanan sıkıntılar, AR-GE desteklerinin yetersizliği, KOSGEB'in Ar-Ge ve inovasyona yönelik desteklerinin kısıtlı olması ve proje değerlendirme süreçlerinde aksaklıklar yaşanması, perakende sektöründe ÖKC cihazlarının entegrasyonundan kaynaklı sıkıntılar ve yüzde 100 uzaktan çalışma desteği süresinin uzatılması olduğu belirtildi. Sektörün bu konularda beklediği çözümler de TOBB Yönetim Kurulu'na iletilen önergede yer aldı. - DÜZCE