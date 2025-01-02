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Dünyanın en zengin 500 kişisinin serveti yeni rekor kırdı

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Dünya genelindeki en zengin 500 kişinin toplam serveti, son verilere göre 10 trilyon doları aştı. Teknoloji milyarderleri toplam 903 milyar dolarlık kazançla başı çekti. Trump'ın seçim zaferi Musk'ın servetini 400 milyar doların üzerine çıkardı.

ABD teknoloji hisselerindeki güçlü yükseliş, sadece Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Bill Gates gibi isimlerin servetini artırmakla kalmadı, aynı zamanda Larry Ellison, Jeff Bezos, Michael Dell ve Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin'in servetlerine de büyük katkı sağladı. Sekiz büyük teknoloji devinin sadece bu yıl kazandığı 600 milyar dolar, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde en zengin 500 kişi arasındaki toplam 1,5 trilyon dolarlık artışın yüzde 43'ünü oluşturdu.

MUSK'IN SERVETİNE TRUMP DOPİNGİ

2024 yılında ise, en büyük servet artışını yaşayan kişi, Donald Trump'ın yeniden seçilme kampanyasına verdiği destekle dikkat çeken Elon Musk oldu. Musk, Trump ile yakın ilişkisinin etkisiyle, Tesla, SpaceX ve xAI gibi şirketlerinin değerinin artmasına yardımcı olarak servetini yıl başından itibaren 213 milyar dolar artırarak 442,1 milyar dolara ulaştı. 17 Aralık'ta, Musk ile Bezos arasındaki 237 milyar dolarlık fark, Bloomberg'in servet endeksindeki birinci ve ikinci sıradaki kişiler arasındaki en büyük fark olarak kayda geçti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ VE DİJİTAL VARLIKLARDAKİ TARİHİ YÜKSELİŞ

Dünyanın en zengin isimleri 2024'te borsada gözlemlenen tarihi yükselişten büyük kazançlar sağladı. Musk'ın Tesla'sı, Zuckerberg'in Meta Platforms ve Huang'ın Nvidia'sı gibi "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan hisse senetleri, S&P 500 Endeksi'nin yüzde 24 değer kazanmasına katkı sağladı ve bu hisse senetleri endeksin performansının yarısından fazlasını oluşturdu.

Trump'ın zaferi sadece hisse senetlerini değil, dijital varlıkları da olumlu etkiledi. Bitcoin, ilk kez 100.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi bir yükseliş yaşadı. Bu durum, kripto milyarderlerinin servetlerini artırdı; Binance'in CEO'su Changpeng Zhao'nun serveti yüzde 60 artarak 55 milyar dolara yükselirken, Coinbase'in kurucu ortağı Brian Armstrong'un serveti yüzde 50'den fazla artarak 11,1 milyar dolara çıktı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 500 kişinin servetlerinin toplam değeri 9,8 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, geçtiğimiz yıl Almanya, Japonya ve Avustralya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılalarına yakın bir değeri temsil ediyor.

Dünyanın en zengin 500 kişisinin serveti yeni rekor kırdı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Kuranin emrettigi gibi zekatlarini verseler dunyada yoksulluk kalmaz.. Islami ve seriati bunun icin istemezler. Sonucta para gidecek korkusu.. Devletler bir kisinin bu kadar paraya sahip olmasini engellemeliler. Dunyanin butun kaynaklarini somuruyorlar. Boyle bir sacmalik olamaz.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Ne kadar çok para o kadar hesap zorluğu Ahir Dünya'da

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Haber YorumlarıAbdulmenav Aydemir:

Onlar zekat deyil kamu malını yemezler vergi kaçırmazlar suç

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Haber YorumlarıNefii:

Kurdukları kirli sistem tıkır tıkır işliyor. Devletler fakirlesirken bu Sülükler şişmanlıyor

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