Dünyada 2025'te devreye giren güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı

Geçen yıl devreye alınan güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi, 814 gigavata ulaşarak rekor seviyeye ulaştı. Bu kapasite, gaz fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı önemli bir alternatif sunuyor.

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in verilerine göre, küresel çapta 2025'te devreye giren güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi önceki yıla göre yüzde 17 artış göstererek 814 gigavata yükseldi.

Böylece, geçen yıl faaliyete geçen güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı. Bu kapasite artışıyla dünyadaki toplam güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücü 4 bin 174 gigavata ulaştı.

Güneş enerjisi 647 gigavatla geçen yıl devreye giren kapasitenin büyük kısmını oluştururken, 2024'teki 582 gigavatlık kapasite artışına göre de yüzde 11 büyüdü. Güneş enerjisinde toplam kurulu güç 2025 itibarıyla 2 bin 900 gigavata çıktı.

Rüzgar enerjisinde 2025'teki ilave 167 gigavatlık kapasite ise önceki yıla göre yüzde 47 artış gösterdi. Bu artışla, dünyadaki toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 1300 gigavata ulaştı.

Yenilenebilir enerji, gaz fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini hafifletiyor

Geçen yıl devreye alınan rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi yılda tahmini 1046 teravatsaat elektrik üretiyor.

Ember'in analizine göre, bu üretim, dünya çapında gazdan üretilen elektriğin yedide birinden fazlasını ikame edebiliyor. Bir başka deyişle, bu kapasite Katar'ın yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat hacminin yaklaşık 1,8 katına eşdeğer elektrik üretimi sağlamaya yeterli.

Mevcut piyasa fiyatlarıyla bu hacim yıllık yaklaşık 138 milyar dolarlık gaz ithalat maliyetine karşılık geliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında tırmanan gerilimden buyana dünya genelinde kurulu tüm güneş ve rüzgar enerjisi gücünün üretimi yaklaşık 330 teravatsaatlik gazdan elektrik üretimini ikame ederek 40 milyar doların üzerinde potansiyel tasarruf sağladı.

Ember Enerji Stratejisti Kingsmill Bond, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesinin, ithal petrol ve gaza bağımlılığın risklerini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Güneş, rüzgar ve bataryalar, ithalatçı ülkelere daha ucuz, daha hızlı devreye alınabilen ve jeopolitik bağımlılıklar taşımayan gerçek bir enerji güvenliği yolu sunuyor." ifadesini kullandı.

Ember Veri Analisti Leonard Heberer de güneş enerjisinin büyüme ölçeği ve hızının elektrik sektöründe daha önce benzeri görülmemiş seviyede olduğuna işaret ederek, "Rüzgar kapasitesindeki hızlanan artışla bu teknolojiler, küresel elektrik arzının omurgası olma yolunda ilerliyor. Ölçek büyüdükçe enerji bağımsızlığını güçlendirecek, kırılgan fosil yakıt tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltacak ve tüketicileri jeopolitik istikrarsızlığın tetiklediği fiyat artışlarından korumaya yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
