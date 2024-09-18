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Dünyaca ünlü saklama kabı markalarından Tupperware iflas başvurusunda bulundu

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Saklama kabı sektörünün öncü markalarından Tupperware, 700 milyon dolarlık borç yükü nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, mahkeme koruması altına girmek için çalışmalarını sürdürürken, hisseleri yüzde 15,8 oranında değer kaybetti.

Dünyaca ünlü saklama kabı markalarından ABD'li Tupperware Brands, 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Mahkeme koruması altına girmek için çalışmalarını sürdüren Tupperware'in hisseleri olayın ardından yüzde 15,8 oranında değer kaybetti.

"ŞİRKET ZORLU ORTAMDAN ETKİLENDİ"

Şirketin başkanı ve CEO Laurie Ann Goldman iflas başvurusunu duyuran açıklamasında, "Son birkaç yıldır şirketin mali durumu zorlu makroekonomik ortamdan ciddi şekilde etkilendi. Sonuç olarak, çok sayıda stratejik seçeneği araştırdık ve bunun ileriye dönük en iyi yol olduğuna karar verdik" ifadelerini kullandı.

ÖDEME YAPMAYA DEVAM EDECEK

Şirket, markasını korumak ve "Tupperware'in dijital öncelikli, teknoloji odaklı bir şirkete dönüşümünü daha da ilerletmek" amacıyla işletmenin satış süreci için mahkeme onayı arayacağını söyledi. Şirket ayrıca iflas işlemleri sırasında faaliyetlerine devam etmek için onay arayacağını ve çalışanlarına ve tedarikçilerine ödeme yapmaya devam edeceğini belirtti.

HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Firmanın hisseleri pazartesi günü 0.5099 dolardan işlem gördü. Bu değer geçtiğimiz yıl aralık ayında 2.55 doların üzerindeydi. Tupperware, geçen yıl yeni bir yönetim ekibinin atanmasının ardından büyümeyi ateşlemek için operasyonlarını modernize etmek ve verimliliği artırmak için stratejik bir plan uyguladığını açıkladı.

SON YILLARDA POPÜLERİTESİNİ KAYBETTİ

Adı hava geçirmez plastik kaplarıyla özdeşleşen Tupperware, son yıllarda tüketiciler arasındaki popülaritesini kaybetti ve büyük mağazalar zinciri Target aracılığıyla dağıtım yapma girişimi talihini tersine çeviremedi. Tupperware'in web sitesine göre şirketin kökleri 1946'ya, kimyager Earl Tupper'ın "Büyük Buhran'dan kısa bir süre sonra bir plastik fabrikasında kalıplar oluştururken ilham bulmasına" dayanıyor.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi

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