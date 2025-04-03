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Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor

Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor
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Haberler
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Küresel boyuttaki ekonomik kriz Almanya'nın ünlü market zinciri Aldi'yi de vurdu. Yüksek maliyetler ve düşük karlılık nedeniyle online mağazasını kapatma kararı alan Aldi'nin bu hamlesi yaklaşık 80 çalışanı doğrudan etkileyecek.

Almanya merkezli ünlü market zinciri Aldi, ortak online mağazasını 2025 yılı sonunda kapatacağını duyurdu. Aldi Nord ve Aldi Süd iş birliğiyle 2021'de faaliyete geçen ve gıda dışı ürünler sunan e-ticaret platformu, beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle sonlandırılacak. Şirket, bu adımla ana iş koluna daha fazla odaklanmayı hedefliyor.

REKABET OLDUKÇA ZORLAŞTI

Aldi, online mağazasında küçük ev aletlerinden elektronik eşyalara kadar geniş bir yelpazede ürün satışı yapıyordu. Ancak, Amazon ve Temu gibi güçlü rakiplerle rekabetin zorlaşması ve 2023'te sadece bu projeden 4,8 milyon euro zarar edilmesi, kapanma kararını kaçınılmaz hale getirdi.

"ANA İŞİMİZE ODAKLANMA KARARI ALDIK"

Şirketten yapılan açıklamada, "Discount'un mucidi olarak, bilerek ve isteyerek ana işimize odaklanma kararı aldık" ifadeleri kullanıldı. Bu karar, Aldi'nin temel iş modeli olan fiziksel mağazalarına daha fazla yatırım yapmasını sağlayacak.

TESLİMAT SERVİSİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

Kapatma kararı, Aldi E-Commerce GmbH bünyesinde çalışan yaklaşık 80 kişiyi doğrudan etkileyecek. Artı49'un haberine göre Aldi'nin online alışveriş platformu iki grup arasında ortak yürütülen tek projeydi. Ancak, Aldi Süd'ün belirli bölgelerde test ettiği "Mein Aldi" adlı gıda teslimat servisi faaliyetlerine devam edecek.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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