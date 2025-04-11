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Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler

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İtalyan lüks moda devlerinden Prada, rakibi bir diğer önemli moda markası Versace'yi 1,25 milyar avroya (yaklaşık 53 milyar 116 milyon lira) satın almak üzere anlaştı.

İtalyan moda devi Prada, bir başka efsane İtalyan markası Versace'yi 1 milyar 250 milyon euro bedelle satın aldı. Pazarlıklar 1.5 milyar euro seviyesinde başlamıştı. Prada, satın alım bedelini nakit olarak ödeyecek. Devir işleminin yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

PRADA DURDUNLUKTAN AZ ETKİLENEN MARKALARDA

112 yıllık Prada, tasarımcı Miuccia Prada ve eşi Patrizio Bertelli tarafından yönetiliyor. Lüks moda sektörünün son aylarda düşüş yaşamasına karşılık, Prada durgunluktan daha az etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

VERSACE'Yİ ABD'Lİ ŞİRKET YÖNETİYORDU

Versace, 1970'lı yıllarda ünlü modacı Gianni Versace tarafından kurulmuştu. ABD merkezli Capri Holdings 2018'de Versace'yı 1.8 milyar dolara satın almıştı. Capri Holdings'in bünyesinde Jimmy Choo, Michael Kors gibi markalar bulunuyor.

Prada Yönetim Kurulu Başkanı Patrizio Bertelli, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Versace'nin "cesur ve zamansız estetiğine" dikkat çekti ve markanın mirasını sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Prada CEO'su Andrea Guerra ise yaptığı açıklamada, "Versace'nin dev bir potansiyeli var. Yolculuk uzun olacak ve disiplinli bir uygulamanın yanı sıra sabır da gerektirecek" dedi.

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Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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