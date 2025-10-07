Haberler

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin
Güncelleme:
Goldman Sachs, güçlü yatırım talebi ve merkez bankalarının artan alımlarını gerekçe göstererek 2026 yılı sonu için ons altın tahminini 4 bin 900 dolara yükseltti. Bu senaryo gerçekleşirse, gram altın fiyatının 7 bin TL'ye yaklaşabileceği öngörülüyor.

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini açıkladı. Banka, güçlü yatırım talebi ve merkez bankalarının artan alımlarını gerekçe göstererek 2026 yılı sonu için ons altın tahminini 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara yükseltti.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI ETKİLİ OLDU

Goldman Sachs raporunda, Batı ülkelerinden gelen Borsa Yatırım Fonu (ETF) girişleri ve merkez bankalarının rezerv amaçlı altın alımlarının piyasayı desteklediği vurgulandı. Analistler, özel sektörün portföy çeşitlendirme eğiliminin de altın talebini artıracağını belirterek, "Altın piyasasına yönelik güçlü talep, ETF girişlerini tahminimizin de üzerine çıkarabilir" değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTIN 7 BİN TL'YE DAYANABİLİR

Uzmanlara göre, ons altının 4 bin 900 dolara yükselmesi durumunda gram altın fiyatı 7 bin TL sınırına yaklaşabilir.

Bugünkü kurla yapılan hesaplamalara göre gram altın fiyatı:

  • Dolar kuru 43 TL olursa 6.774 TL,
  • Dolar kuru 44 TL olursa 6.932 TL seviyesine yükselebilir.

Bu senaryo, yatırımcılar açısından altında yeni bir rekor dönemi anlamına geliyor.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN YENİ DÖNEM

Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların güvenli liman olarak yeniden altına yönelmesine neden oldu. Uzmanlar, merkez bankalarının rezerv politikaları ve bireysel yatırımcı ilgisinin önümüzdeki iki yılda da altın fiyatlarını destekleyeceğini belirtiyor.

Tahminler gerçekleşirse, 2026 yılı altın piyasasının tarihteki en parlak dönemlerinden biri olabilir.

