Dünyaca ünlü banka ING'nin dolar/TL için yeni öngörüsü belli oldu

ING Bank, Merkez Bankası'nın adımları ile TL'nin güçlü bir carry sunduğunu ve cazibesini koruyacağını belirtti. Banka ayrıca yıl sonu enflasyonunu yüzde 30'un altında beklemeye devam ettiklerini de hatırlattı.

Merkez Bankası TL'deki değer kaybını önlemek için yabancı para zorunlu karşılık oranlarında 200 baz puanlık artış, ihracatçılar için teslim zorunluluklarının temmuz sonuna kadar geçici olarak yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılması ve bankalar için şirketlerin TL mevduat payına aylık 0,3 puanlık daha yüksek bir dönüşüm hedefi getirilmesi gibi çeşitli önlemler almıştı. Bankacılık devi ING de Merkez'in bu hamlesini hem döviz rezervlerinin yenilemesi hem de dövizden TL'ye geçişi teşvik adımı olarak yorumladı. Banka, "Rezervlerin seyri, enflasyon oranları ve yerleşiklerin yatırım tercihleri ile birlikte Türk varlıklarının cazibesini belirlemede çok önemli olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 30'UN ALTINDA

ING, yılın geri kalanında başka bir döviz kuru şoku, büyük ücret ayarlamaları, yönetilen fiyatlarda beklenmedik artışlar veya emtia fiyatlarında sıçramalar olmaması durumunda, enflasyonu yüzde 30'un altında beklemeye devam ettiklerini bildirdi.

DOLAR/TL'DE YIL SONU TAHMİNİ 43 LİRA

TL'nin TCMB'nin faiz artırımlarıyla daha da desteklenen güçlü bir carry sunduğunu ve cazibesini koruyacağını belirten ING, "Bununla birlikte, bir miktar dalgalanma durumunda likiditenin tekrar sıkılaşabileceği için spot piyasayı vadeli piyasaya tercih ediyoruz. Yılın ilk yarısının sonu için USD/TL kurunu 39,44 ve yıl sonu tahminimizi 43 olarak öngörüyoruz." dedi.