Dünya Yatırımcı Haftası İstanbul'da Kutlanacak

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencileri ve reel sektör şirketlerine yönelik bilgilendirme ve finansal okuryazarlığa katkı amacıyla kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 6-7 Ekim tarihlerinde İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından aralarında Türkiye'nin de olduğu 100'den fazla ülkede organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası, 6-7 Ekim tarihlerinde bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Dünya Yatırımcı Haftası kutlama programı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği işbirliğinde 6 Ekim'de Borsa İstanbul'da yapılacak gong töreniyle başlayacak.

Törenin ardından Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, açılış konuşması yapacak.

Açılışı takiben 2 gün boyunca çevrim içi 11 panel düzenlenecek. Paneller, "Yatırımın Yönü: Riskten Fırsata Giden Yol", "Değerleme ile Stratejik Yatırım", "Yapay Zeka ile Yatırım Dolandırıcılığı", "Risk Tercihine Uyumlu Portföy Oluşturma", "Fiziksel Dünyadan Dijital Dünyaya Geçiş: Tokenizasyon", "Kur Riskinden Korunma Yolları ve Stratejileri", "Yeşil Kuğular: İklim Risklerinin Finansal Sisteme Etkisi", "Karşıt Stratejiye Karşı Trend Yaklaşımı", "Finansal Tavsiyelerin Yatırımcı Davranışlarına Etkisi", "Finansal Okuryazarlık Ekseninde Finans Diplomasisi ve Güven" ile "Yatırımcı Hakları ve Yatırımcının Korunması" konu başlıklarında yapılacak. Alanında uzman 44 panelistin yer alacağı panellerde, ilgili konularda "5N 1K" (Ne? Ne Zaman? Nerede? Nasıl? Neden? Kim?) sorularının cevapları aranacak.

Panellere katılım ücretsiz

Katılımcılar, çevrim içi platformda bulundukları süre, takip ettikleri paneller ve çevrim içi stant ziyaretlerinden toplayacakları puanların karşılığında sponsorlar tarafından sunulan hediyeleri almaya hak kazanacak. Etkinlik için kayıt yaptırıp panelleri izleyemeyen katılımcılar için de çevrim içi platform bir hafta boyunca açık olacak.

Hafta kapsamında ayrıca ekim ayı içinde yalnızca üniversite öğrencilerine yönelik olarak sermaye piyasasında doğru yatırım ve kariyerin anlatılacağı 2 günlük bir webinar düzenlenecek. Yaklaşık 1000 öğrencinin katılmasının beklendiği webinarı tamamlayanlara katılım belgesi verilecek.

Hafta kapsamında ekim, kasım ve aralık aylarında üniversitelerde finansal okuryazarlığın ve finansal dolandırıcılığın anlatılacağı seminerler ve webinarlar organize edilecek.

Dünya Yatırımcı Haftası dolayısıyla çevrim içi düzenlenecek panellere katılım ücretsiz olacak. Tüm katılımcılara açık panelleri izlemek için www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr web sitesi üzerinden kayıt yaptırılması gerekiyor.