Dünya Tahıl Üretimi 2025/2026 Sezonunda 2.4 Milyar Tonu Geçmesi Bekleniyor
Uluslararası Hububat Konseyi'nin raporuna göre, 2025/2026 sezonunda dünya tahıl üretimi 83 milyon ton artışla 2 milyar 404 milyon tona yükselebilir. Mısır ve buğday rekolteleri de önemli artışlar göstermesi öngörülüyor.

Uluslararası Hububat Konseyine (IGC) göre, 2025 / 2026 sezonunda, dünya tahıl üretiminin 83 milyon tonluk artışla 2 milyar 404 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

IGC'nin ağustos tarihli son raporuna göre, Haziran 2025 / Temmuz 2026 döneminde dünya hububat üretimi yukarı yönlü revize edildi.

Temmuzdaki raporda 2 milyar 376 milyon ton olarak aktarılan küresel tahıl üretim beklentisi, özellikle ABD'deki mısır alanı ve verimdeki artışın etkisiyle ağustosta 28 milyon ton gibi keskin bir artışla 2 milyar 404 tona yükseltildi. Yıldan yıla ise küresel üretimin 83 milyon ton artacağı öngörüldü.

Haziran 2025 / Temmuz 2026 döneminde dünya mısır üretiminin, 65 milyon tonluk artışla 1 milyar 299 milyon tona, buğday rekoltesinin ise 11 milyon ton yükselerek 811 milyon tona çıkması bekleniyor.

Sadece mısırda temmuz göre artış 23 milyon ton olarak revize edildi ve küresel üretim tahmini 1 milyar 299 milyon ton olarak açıklandı.

Dünya tahıl tüketiminin ise 49 milyon ton artışla 2 milyar 391 milyon tona çıkacağı, dönem sonu küresel stokların da 13 milyon tonluk yükselişle 597 milyon tona ulaşacağı tahmin edildi.

Mısır stoklarının ise 15 milyon artması ve 294 milyon tona çıkması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
