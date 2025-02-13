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Dünya Hububat Stoklarında Düşüş Bekleniyor

Dünya Hububat Stoklarında Düşüş Bekleniyor
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Uluslararası Hububat Konseyi, Haziran 2024 / Temmuz 2025 döneminde dünya hububat stoklarının 30 milyon ton azalarak 573 milyon tona gerileyeceğini öngörüyor. Mısır için yapılan ayarlamalar sebebiyle tahıl üretiminin azalması beklenirken, küresel tüketimde artış yaşanacak.

Uluslararası Hububat Konseyine (IGC) göre, Haziran 2024 / Temmuz 2025 döneminde dünya hububat stoklarının 30 milyon ton azalışla 573 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor.

IGC'nin ocak tarihli raporuna göre, neredeyse tamamen mısır için yapılan ayarlamalar nedeniyle, 2024/25 dünya tahıl (buğday ve iri taneli tahıllar) üretiminin, aralık raporuna göre 7 milyon ton, 2023-2024 dönemine göre ise 4 milyon ton azalışla 2 milyar 305 milyon tona gerilemesi bekleniyor.

Küresel tüketimin daha yüksek bir endüstriyel (etanol) ve gıda kullanımı nedeniyle 2 milyar 335 milyon tona çıkacağı öngörülürken, dönem sonu stoklarının 30 milyon ton azalışla 573 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor.

Rekor talep ve mütevazı bir arz daralması ortasında, küresel stokların yüzde 5 düşerek son 10 yılın en düşük seviyesi olan 573 milyon tona gerilemesi, 3 yıldır üst üste gelen azalmanın bir sonucu olarak dikkati çekiyor. Tahıl ticaretinin de yıllık bazda yüzde 8 azalarak 420 milyon tona düşmesi ve Çin'in ithalatının yüzde 40 azalması bekleniyor. Bu azalmaların mısır kaynaklı olduğu belirtiliyor. Rapora göre, dünya mısır üretimi Haziran 2024 / Temmuz 2025 döneminde geçen sezona göre 12 milyon ton azalırken, tüketiminin ise 13 milyon ton artacağı tahmin ediliyor.

Buğdayda ise üretim ve tüketim açısından geçen sezonla hemen hemen paralel bir seyir bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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