Dünya Hamburger Günü'nde GetirYemek'ten Burger Sipariş Verileri

Dünya Hamburger Günü'nde GetirYemek'ten Burger Sipariş Verileri
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GetirYemek, Dünya Hamburger Günü kapsamında 2024'teki burger sipariş verilerini açıkladı. Türkiye'de kullanıcıların yarısı en az bir kez burger siparişi verirken, en popüler burgerler arasında tavuk burger öne çıkıyor.

Her yıl 28 Mayıs'ta kutlanan Dünya Hamburger Günü kapsamında, GetirYemek kullanıcılarının 2024'teki burger sipariş verilerini açıkladı. Platformda en çok tercih edilen yemekler arasında yer alan burgerle ilgili veriler, Türkiye'nin bu fast food lezzetine olan ilgisini ortaya koyuyor.

Türkiye genelinde 60 binden fazla üye restoran ile yaklaşık 20 milyon kullanıcıya hizmet veren GetirYemek'in her 2 kullanıcısından 1'i en az bir kez burger siparişi verdi. Burger siparişleri, yıl boyunca verilen toplam siparişlerin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

2024'ün en çok sipariş edilen burgeri tavuk burger olurken sırasıyla bunu et burger ve cheeseburger takip etti. Siparişler özellikle hafta sonlarında zirve yaptı. Hafta içi ise 17.00-19.00 saat aralığı, burger siparişlerinin en yoğunlaştığı zaman dilimi oldu. Yılın en dikkat çekici siparişi ise Şırnak'tan tek seferde verilen 70 adet burger ile kayıtlara geçti. Burger menülerinin yanında içecek olarak sırasıyla kola, soğuk çay ve ayran tercih edilirken, tatlı olarak ise en çok çikolatalı sufle sipariş verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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