Dünya Fındık Haftası'nda Fındık Hasat Şenliği Düzenlendi

Trabzon'da, "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri kapsamında Fındık Hasat Şenliği organize edildi.

Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) organizasyonunda Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi'ndeki Ömer Ustaömeroğlu'na ait örnek bahçede düzenlenen şenlikte, dünyada Türk fındığı kadar lezzetli başka bir fındık olmadığını söyledi.

Fındıkla ilgilenildiği zaman getirisinin de çok olduğunu belirten Yıldırım, Ustaömeroğlu'nun fındık bahçesini buna örnek olarak gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise fındığın yöre ve ülke ekonomisini ilgilendiren bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Biz dönümden hala 60-70 kilo verim alıyoruz. 2013'te yapılan bu örnek bahçeden ise 200-250 kilogram alıyoruz. Bu da fındıktan elde edilen 2 milyar doların, 5-6 milyar dolara doğrudan çıkabilmesi demek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'ye ve dünyaya örnek fındık bahçesinin nasıl olacağını göstermek için tören düzenlediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Dünya Fındık Haftası'nı her yıl çeşitli etkinliklerle kutlayan TTB Başkanı Eyyüp Ergan ve TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Vali Yıldırım, eski TBMM Başkanı, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Genç, Hisarcıklıoğlu, Ergan ve davetliler, bir süre fındık hasat etti.