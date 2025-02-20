Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın fiyatları rekor tazeliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 423 liradan tamamladı. Güvenli limandaki fiyat artışında en çok dikkat çeken ise düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın oldu. Çeyrek altın fiyatı 6 bin liraya yaklaştı.

Küresel ticaret savaşlarının gölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler, güvenli limana talebi artırıyor.

Gram altın 3 bin 441 lira ile tüm zamanların rekorlarına imza atarken gözler, Türkiye'de düğünlerde takı olarak hediye edilen çeyrek altına çevrildi. Ons altındaki artışın da etkisiyle bir çeyrek altının fiyatı 5 bin 820 liraya ulaştı.

ÇEYREK ALTINDA 2025'TE %16,50'LİK ARTIŞ

Düğünlerin vazgeçilmezi olarak ün yapan ve 2024 yılını 4995 TL'den tamamlayan çeyrek altın fiyatları 1 Ocak 2025'ten bu yana %16,50 arttı. Fiyatın 6 bin liraya ulaşmasına yalnızca yüzde 3,5'lik fark kaldı.

ONS ALTIN ÖNEMLİ EŞİKTE

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 960 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 930 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

NOT: Bu haberde yer alan içerikler yatırım tavsiyesi değildir.

Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın fiyatları rekor tazeliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

aylardır söylüyorum dünde söylemiştim size altın al diye ne oldu bana inat almadınız sanki alıp bana komisyon vereceksiniz bana madalyamı takacaksınız karmı ettiniz şimdi artık altın atı alıp üsküdara geçti oraya bir yere yerleşti neyse vicdanım elvermiyor size pek iyilik yapmaya gelmiyor ama yinede dayanamayıp söyleyeyim altın almak için hiç bir zaman çok geç değil şimdi alırsanız yarına iki buçuk lira kar etmeniz garanti

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.