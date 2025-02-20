Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın fiyatları rekor tazeliyor
Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 423 liradan tamamladı. Güvenli limandaki fiyat artışında en çok dikkat çeken ise düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın oldu. Çeyrek altın fiyatı 6 bin liraya yaklaştı.
Küresel ticaret savaşlarının gölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler, güvenli limana talebi artırıyor.
Gram altın 3 bin 441 lira ile tüm zamanların rekorlarına imza atarken gözler, Türkiye'de düğünlerde takı olarak hediye edilen çeyrek altına çevrildi. Ons altındaki artışın da etkisiyle bir çeyrek altının fiyatı 5 bin 820 liraya ulaştı.
ÇEYREK ALTINDA 2025'TE %16,50'LİK ARTIŞ
Düğünlerin vazgeçilmezi olarak ün yapan ve 2024 yılını 4995 TL'den tamamlayan çeyrek altın fiyatları 1 Ocak 2025'ten bu yana %16,50 arttı. Fiyatın 6 bin liraya ulaşmasına yalnızca yüzde 3,5'lik fark kaldı.
ONS ALTIN ÖNEMLİ EŞİKTE
Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 960 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 930 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.