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Düğünlerin gözdesi yarım gram altın tarih oluyor

Ekonomi Haberleri

Altın fiyatlarının yükselmesiyle düğünlerin gözde takısı haline gelen yarım gram altın tarih oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın üretimi ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. "Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge'de değişikliğe giden bakanlık, yarım gram altın üretimini rafa kaldırdı.

EN AZ 1 GRAM OLARAK ÜRETİLECEK

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını en az 0.5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler.

EN FAZLA 100 GRAM AĞIRLIĞINDA OLACAK

Altın fiyatlarının yükselmesi ile yarım gram altın düğünlerin gözdesi haline gelmişti. Kararla birlikte yarım gram tarih oluyor. Genelgede yapılan değişiklikle basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Turgut Aydın:

Neden tarih oluyorki 25 sene evvel düğünlerde bilezik takıyordukkk

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