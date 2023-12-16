DÜFAM, fındıkta verimi artırmak için örnek bahçe kurdu

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM), fındıkta verimi ve kaliteyi artırmak için Ticaret Borsası'na ait 6 dekar alana 'örnek bahçe' kurdu. Proje, bölgenin kalkınmasını desteklemek ve yeni tarım tekniklerini uygulamak amacıyla oluşturuldu.

Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezince (DÜFAM), fındıkta verimi ve kaliteyi artırmak için hazırlanan proje kapsamında, Ticaret Borsası'na ait 6 dekar alana "örnek bahçe" kuruldu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürdürülebilir tarım teknikleri ile bölgenin kalkınmasını desteklemek, fındık tarımında yeni ve modern tekniklerin arazide uygulanabilirliğini arttırmak amacıyla "örnek bahçe" oluşturulduğu belirtildi.

Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, çalışmanın fındık tarımındaki yetiştiricilik sorunlarını ve üreticilerin yanlış uygulamalarını azaltmasını, fındık yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları için örnek teşkil etmesini temenni etti.

DÜFAM Müdürü Doç. Dr. Öğr. Üyesi Şemsettin Kulaç ise projelendirilen çalışmada alanda sarı çakıldak ve Yomralı çeşidi kullanıldığını kaydederek, bahçede aşılı ağaç ekildiğini, ocak ve tek dal sisteminin yer aldığını bildirdi.

Örnek bahçe fidan dikimi etkinliğine, İl Tarım ve Orman İl Müdürü Uzun, DÜFAM Müdürü Doç. Dr. Öğr. Üyesi Kulaç, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dursun Kara ve fındık üreticisi Özcan Baylan katıldı.