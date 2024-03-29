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DSİ, İvriz Sağ Sahil Sulama Projesi ile Ereğli'de tarım arazilerini sulamaya başlıyor

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İvriz Sağ Sahil Sulama Projesi ile Ereğli ilçesinde 247 bin 500 dekar tarım arazisinin borulu şebeke sulamaya kavuşacağını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya devam ettiğini aktardı.

Tarımda su tasarrufu sağlamaya ve çiftçilerin kazançlarını artırmaya yönelik yatırımların sürdüğüne işaret eden Balta, şunları kaydetti:

"Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için Türkiye'de olduğu gibi Konya'nın Ereğli ilçesinde de çalışmalarımız devam ediyor. İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme projemize başladık. Projenin tamamlanmasıyla toplamda 247 bin 500 dekar tarım arazisi borulu şebeke sulamaya kavuşacak. Bunlar büyük yatırımlar. Tarımı daha ileriye taşıyacak ve bölge insanının kazancını da artıracak. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Proje ile 25 bin istihdam, 635 milyon lira gelir artışı hedefleniyor

İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme inşaatında, muhtelif çap ve özellikte 220 bin metre boru döşeme işi tamamlandı. 14 bin 500 metre ana tahliye kanalı imalatının da yapıldığı işte yüzde 50 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Söz konusu proje sayesinde yaklaşık 25 bin kişiye istihdam olanağı ile yıllık 635 milyon lira gelir artışı sağlanacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

Devlet Su İşleri Ereğli Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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