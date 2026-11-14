DSİ, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 15 bölgede arazi toplulaştırma hizmeti yapacak

DSİ, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 15 bölgede arazi toplulaştırma hizmeti yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı; DSİ Genel Müdürlüğü Erzurum'da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapacak. Hizmetler Aşkale'de 1, Aziziye'de 7, Yakutiye'de 15 bölgede gerçekleştirilecek.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum'da bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1, Aziziye ilçesinde 7, Yakutiye ilçesinde 15 bölgede, DSİ Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA