DS Automobiles, Kanser Araştırmalarına Destek İçin Elektrikli Araç Açık Artırması Düzenledi

Ds Automobiles ve Antoine de Saint Exupery Gençlik Vakfı tarafından bağışlanan elektrikli DS 3 E-TENSE aracı, Fransa'daki bir gala gecesinde düzenlenen açık artırmada 75 bin avro bağışla alıcı buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, açık artırma, pediatrik kanser araştırmalarına kaynak sağlamak amacıyla Gustave Roussy Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Mayıs 2024'te başlayan işbirliği kapsamında Antoine de Saint Exupery Gençlik Vakfı'na bağışlanan DS 3 E-TENSE Antoine de Saint Exupery Koleksiyonu aracı, yazarın ünlü eseri "Küçük Prens"ten ilham alınarak tasarlandı. Aracın satışından elde edilen gelir, "21. Yüzyılda Çocukluk Çağı Kanserlerinin Tedavisi" kampanyasına aktarılacak.

Gala gecesine üst düzey katılım

Gala gecesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, Sağlık Bakanı Yannick Neuder, Paris ve Ile-de-France Bölgesi Valisi Marc Guillaume, DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Peugeot ve Vakıf Başkanı Olivier d'Agay gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Açık artırmayı kazanan kişi, DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz eşliğinde DS Design Studio'yu ziyaret etme ve aracını kişiselleştirme fırsatı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles CEO'su Xavier Peugeot, elde edilen gelirin kanserli çocuklara umut olmasını dileyerek, Gustave Roussy Vakfı'na somut destek sağladıklarını vurguladı.

Peugeot, "Bu çalışmaya öncülük eden Antoine de Saint Exupery Gençlik Vakfı'na teşekkürlerimi sunuyorum ve Antoine de Saint Exupery'nin çok haklı olarak söylediği gibi, 'Hayat, çocukların hayallerini söndürmesin, hayaller, onların hayatını aydınlatsın.'" ifadelerini kullandı.

Antoine de Saint Exupery Gençlik Vakfı Başkanı Olivier d'Agay da DS Automobiles'ın 31 Temmuz 1944'te hayatını kaybeden Antoine de Saint Exupery'yi anma niteliğindeki bu etkinliği hayata geçirmesini büyük bir memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

d'Agay, "DS gibi Fransız kültürel mirasının bir parçası olan bu araç, muhtemelen bugüne kadar üretilmiş en dahiyane araç olma özelliğini taşıyor. Bugün güçlerimizi birleştirerek pediatrik kansere karşı mücadelede Gustave Roussy Vakfı'na desteğimizi sunmuş bulunuyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.