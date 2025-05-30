DS Automobiles'dan Elektrikli Presidential DS N°8 Tanıtımı

Ds Automobiles tarafından Fransa Cumhurbaşkanlığı için özel olarak geliştirilen yüzde 100 elektrikli Presidential DS N°8 modeli, Revelations Fuarı'nda yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 8 Mayıs Zafer Günü'nü anma töreninde Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından tanıtılan model, bu kez uluslararası el sanatları ve tasarım bienali Revelations Fuarı'nda sergilendi.

Fuarın bu yılki ziyaretçileri, Presidential DS N°8'i "Grand Palais"in ortasında yer alan DS Automobiles standında düzenlenen dünya prömiyeriyle inceleme fırsatı buldu.

Yeniden tasarlandı

Seyahat sanatını yansıtan tasarım anlayışıyla teknik uzmanlık ve el işçiliğini bir araya getiren model, Fransız zanaatkarları ve iş ortaklarının katkısıyla birçok yönden özel olarak yeniden tasarlandı.

Model, Elysee Sarayı'nın araçları için özel olarak geliştirilen safir mavisi rengiyle donatılırken, "DS Lumınascreen" aydınlatmalı ızgarası ise mavi, beyaz ve kırmızı renklerde yanıyor. Ön tamponlarda bayrak tutucuları, kaput ve bagaj kapağında ise özel üç renkli armanın bulunduğu model, "DS x MÉTIERS D'ART" tasarım yarışmasının ve markanın son konsept otomobillerinin ruhuna uygun zanaat ve sanat evlerinin uzmanlığını yansıtıyor.

PRESIDENTIAL N°8'in ön paneli, kapıları ve hoparlörlerindeki hasır kakma süslemeleri, "LISON DE CAUNES Atölyeleri" tarafından elle işlenerek tasarladı.

Modelin kapı panellerini kaplayan mavi saten, "Verel de Belval" kumaşlarından üretildi. Saten; Paris, Bussieres ve Challes bölgelerinde atölyeleri bulunan "Maison Metaphores" tarafından özenle seçildi ve satenin pileleri, "Maison Lognon" atölyesinde yapıldı. Güneş ışınlarını çağrıştıran pileli desen, karton kalıp tekniğiyle elde edildi.

Atölyeleri Paris bölgesinde bulunan "DS Design Studio" döşeme ustaları, modelin kapı panellerinde pileli saten kumaşın yer aldığı alanların kaplama ve kılıflarını tasarladı ve orta konsola, Fransa Cumhuriyeti'nin armasını işledi. Lamballe'de bulunan zırhlı araç üreticisi Centigon, uzmanlığını modele aktararak aracı Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımına uygun hale getirdi.

Aracın yüzde 100 elektrikli güç aktarma sistemi ise Fransa'da üretiliyor. Batarya, Billy Berclau Douvrin'de bulunan Gigafactory'deki "Automotive Cells Company" (ACC) tarafından tedarik ediliyor.

Modelin rekor menzili, 750 kilometreye kadar çıkıyor. 350 beygir gücüne kadar güç sağlayan elektrik motoru ise Tremery'deki "EMotors" tarafından üretiliyor. Ses sistemi ise markanın uzun yıllardır iş ortağı olan "Focal" tarafından geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Renk, Malzeme ve Kaplama Tasarım Başkanı Vincent Lobry, modelin iç mekanı için farklı uzmanlıkların bir arada çalıştığını belirtti.