DS Automobiles, 2026 Brüksel Otomobil Fuarı'na katılacak

Ds Automobiles, Brüksel Otomobil Fuarı'nda yeni stant tasarımı ve güncel model ailesini otomobilseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ds Automobiles, 9-18 Ocak 2026'da düzenlenecek fuarda 300 metrekareyi aşkın alana kurulan standında 6 modelini sergileyecek.

Marka fuarda, ziyaretçilere üst düzey bir atmosferde samimi bir karşılama sunmak üzere tasarlanan 300 metrekareyi aşkın bir alana kurulan standında, 6 modelini ziyaretçilerle buluşturacak.

Ds Automobiles, ziyaretçilere "lounge" alanında ürün gamını inceleme ve dijital "DS Design Studio" aracılığıyla araçları yapılandırma imkanı sunacak. Fuarın açılışında DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Peugeot, markaya özel bir tasarımı da tanıtacak.

Marka fuarda, Formula E takımı DS Performance'ı temsilen, genç pilot Taylor Barnard'ın kullandığı DS E-TENSE FE25 modelini sergileyecek. ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda yarışan araç, 0'dan 100 kilometre/saat hıza 1,82 saniyede ulaşabiliyor.

Fuarda sergilenecek modeller arasında, şehir içi SUV modeli DS 3'ün yüzde 100 elektrikli E-TENSE versiyonu yer alacak. Kaşmir rengindeki 156 beygir gücündeki bu modele, markanın yarış takımıyla bağını simgeleyen DS Performance Line Limited Edition versiyonu eşlik edecek.

Markanın kompakt sınıftaki temsilcisi DS N°4 E-TENSE de fuarda yerini alacak. 450 kilometre menzil ve 213 beygir gücü sunan elektrikli model, "EV Routing" (rota planlayıcı) ve batarya ön koşullandırma gibi özelliklere sahip. DS N°4'ün ayrıca 145 beygir gücündeki hibrit ve 81 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sunan 225 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyonları da bulunuyor.

Uzun mesafeli yolculuklar için tasarlanan SUV modeli DS 7 ise "Plug-in Hybrid 225 Etoile" versiyonuyla katılımcıların beğenisine sunulacak. Kristal inci rengi ve bazalt siyahı nappa deri iç döşemeye sahip model, şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle verimlilik ve performansı birleştiriyor.

Markanın yeni amiral gemisi olarak konumlandırılan tamamen elektrikli coupe SUV modeli N°8 de Brüksel'de sahne alacak. Aerodinamik verimliliğiyle öne çıkan N°8 FWD Long Range, 750 kilometreye kadar menzil sunuyor. 100 kilometrede 15,9 kilometre/saat karma tüketim değerine sahip araç, otoyol kullanımında 500 kilometreyi aşan menziliyle dikkati çekiyor. Model, fuarda genişletilmiş çift tonlu paladyum grisi rengi ve alezan kahvesi nappa deri iç döşemeli "Etoile" versiyonuyla sergilenecek.