Döviz Kurlarında Güncel Durum: Dolar 41,84 Lira, Euro 48,91 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar ve euro fiyatları güncel verilerle açıklandı. Dolar 41,8420 liradan alıcı bulurken, euro 48,9120 liradan işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatlarına göre artış kaydedildi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 41,8400 liradan alınan dolar 41,8420 liradan, 48,9100 liradan alınan euro ise 48,9120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,84 liradan, euro ise 48,67 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi