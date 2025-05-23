Döviz Kurlarında Güncel Değişim: Dolar 39,0270 Lira, Euro 44,1980 Lira

Döviz Kurlarında Güncel Değişim: Dolar 39,0270 Lira, Euro 44,1980 Lira
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Dolar güne 39,0270 liradan başlarken, euro ise 44,1980 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışta dolar 38,92 lira, euro ise 44,08 lira seviyesindeydi.

Dolar 39,0270 liradan, euro ise 44,1980 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 39,0250 liradan alınan dolar 39,0270 liradan, 44,1960 liradan alınan euro ise 44,1980 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,92 liradan, euro ise 44,08 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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